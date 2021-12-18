Ameliyattan çıkan Seren Serengil’in sağlık durumu hakkında açıklama

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ameliyat oldu. Ünlü şarkıcının son durumunu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı.

Serengil bugün ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."