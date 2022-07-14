Amber Heard’ün tazminat itirazı karara bağlandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yargıç Penney Azcarate, Amber Heard’ün eski eşi Hollywood aktörü Johnny Depp’e ödemesi gereken 10 milyon dolar tazminat kararı için yaptığı itirazı reddetti. Azcarate, avukatlar tarafından sunulan gerekçelerin geçersiz olduğuna hükmetti.

ABD mahkemesi, geçen ay aldığı kararda, Johnny Depp’i eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasında haklı bulmuştu. Jüri heyeti, Amber Heard'ün 2018 yılında yazdığı bir yazıda eski eşine hakaret ettiği sonucuna varmıştı.

Kamuoyu ve Hollywood dünyası tarafından yakından takip edilen karalama davasında, mahkeme heyeti Heard'ın Depp'e 10 milyon dolar tazminat ödemesine karar verirken, buna karşılık, karşı dava açan Heard'e ise Depp tarafından 2 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti.

36 yaşındaki aktris Heard, avukatları aracığıyla geçen ay maddi tazminat cezasına itiraz etmişti. Avukatlar özellikle jüri üyelerinden birinin kimliğiyle ilgili yanlışlığı davanın reddedilmesi için gerekçe göstermişti.

Heard’ün bugünkü karara da itiraz edip Virginia Temyiz Mahkemesi’ne başvurma hakkı bulunuyor.

ABD kamuoyunun büyük bir ilgiyle takip ettiği duruşmalarda Johhny Depp, Heard'ün istismar iddiaları nedeniyle "Karayip Korsanları" film serisinin 6. filminden 22,5 milyon dolar kaybettiğini ileri sürmüştü.

Heard'in avukatları ise Depp'in içki ve uyuşturucu kullanımı da dahil olmak üzere "profesyonellik dışı davranışları" nedeniyle kariyerinin zaten zarar görmekte olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Euronews