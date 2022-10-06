Alp Navruz hayranlarına güzel haber!

Alp Navruz ile güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun başrolü paylaşacağı Cennetin Çocukları dizisi hafta başı sete çıktı.

Dizinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun da ilk kare geldi. Dizinin salı akşamları ekranlara gelmesi bekleniyor.

CENNET'İN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Atike Hınçlıer'in 'Yürek Çıkmazı' kitabından yola çıkılarak yazılan Cennet'in Çocukları dizisinde kişilik bozukluğu, şiddet ve pişmanlığın uçuruma sürüklediği bir adamın ve yaşama tutunmaya çalışan bir kadının hayatı anlatılacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Bihter Dinçel, Cemal Toktaş, Erhan Alpay, Alp Akar, Eylül Ersöz, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Özlem Ulukan ve Güler Ökten gibi oyuncular yer alıyor.