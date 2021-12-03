Alişan setlere geri dönüyor: Efsane dizide boy gösterecek

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ve ailesi, oldukça zor günler geçirdi.

Ünlü türkücüye bu sürede eşi Buse Varol en büyük desteği verirken, geçtiğimiz günlerde boşanma haberleri çıkmıştı.

Çift boşanma haberlerini yalanlayarak, evliliklerinde bir sorun olmadığını ve Varol'un yeniden ekranlara döneceğini duyurdu.

Buse Varol'un hayranları ekrana dönmesini sabırsızlıkla beklerken, eşinden önce Alişan bir sürpriz yaptı.

Son olarak kadrosuna Volkan Demirel'in eşini katan TRT'nin sevilen dizisi Seksenler ekibi, Alişan'ı konuk oyuncu olarak ağırlayacak.

Ünlü türkücünün hangi karakteri canlandıracağı henüz belli değil. Ancak setten gelen kareler, sevenlerini heyecanlandırdı.