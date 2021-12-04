Alişan, Seksenler dizisinde rol alacak

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu, kadrosunda Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Demirel gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi, hafta içi her gün TRT 1'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Seksenler dizisinin yeni bölümlerinde ise Alişan konuk oyuncu olarak yer alacak. Ünlü şarkıcı, diziye sürpriz bir karakteri canlandıracak.

Alişan, sosyal medya hesabından dizi setinden paylaşımlar yaptı.

Çok sayıda dizide rol almıştı

Ünlü şarkıcı Alişan, müzik kariyerinin başlamasıyla birlikte dizi oyunculuğuna da adım atmıştı. Alişan ilk olarak 1998 yılında çekilmeye başlanan Aynalı Tahir'de başrol oynamıştı.