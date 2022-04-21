Alişan oğlu Burak'a masaj yaptırdı, sosyal medya karıştı

Eşi Buse Varol ile araları açılan ve ayrılacakları konuşulurken yeniden başlama kararı alan şarkıcı Alişan şimdi de 3 yaşındaki oğlu Burak'a masaj yaptırdığı anlara yönelik paylaşımlarla gündemde.

2018 yılında dünya evine giren Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz şubat ayında evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları haberleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Şarkıcı Alişan, 3 yaşındaki oğlu Burak'a masaj yaptırdığı anları paylaşarak 'Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez' yazmıştı. Bu fotoğraf tepki çekince açıklama yapmak zorunda kalan ünlü şarkıcı 'Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim.' dedi.

Kızı Eliz'in doğum günü için kayınvalide Suzan Tektaş'ın evinde gerçekleşen kutlamaya kendisinin davet edilmediği itiraf eden Varol, lüks bir otelde yaş günü partisi düzenlemişti. Alişan ise aile arasında kutlama yapmıştı. Oyuncunun evlilik yüzüğünü çıkarması, ayrılık iddiasını güçlendirmişti.

2019 doğumlu Burak adında bir oğlu ve 2021 doğumlu Eliz adında bir kızı olan 45 yaşındaki şarkıcı, son olarak üçüncü çocuğu istediği iddialarıyla adından söz ettirmişti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 'masaj' paylaşımına tepki gösterdi. Alişan ise konuyla ilgili olarak, '2. Sayfa'ya şu açıklama yaptı: "Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘Ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim."