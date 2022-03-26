Alişan isyan etti! 'Yeter artık

Ünlü şarkıcı, sunucu ve oyuncu Alişan ile Buse Varol çifti geçtiğimiz ay boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Aralarında çıkan ayrılma dedikodularının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından barıştırıldıkları iddia edildi.

Çıkan haberler sonrası ikili, evliliklerinde kara bulutlar dolaştığını kabul etmiş ancak boşanacaklarıhaberlerini her seferinde yalanlamıştı.

"YETER ARTIK"

Eşi Buse Varol ile kötü günleri geride bıraktıklarını söyleyen Alişan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, "Her şey normale döndü artık. Aile meselesi, boş verin. Kimse de konuşmasın, kimsenin haddine değil. Annesi, babası, yok osu, yok busu. Bu konular beni sıktı, yeter artık” ifadeleriyle isyan etti.

TGRT Haber