Alişan'ın eşi Buse Varol'dan çok konuşulacak açıklama

Alişan ve Buse Varol kızları Eliz'in doğum gününü çeşitli karelerle kutladı. Daha önce de boşanacakları iddia edilen ünlü çiftin paylaşımlarında birbirine yer vermemesi dikkat çekti. Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi...

Buse Varol, 2. Sayfa'ya çarpıcı bir itirafta bulundu. İddiasına göre Alişan'ın annesinin evindeki kutlamaya gelin Buse Varol davet edilmedi.

"SON ANDA GELMEKTEN VAZGEÇTİLER"

Buse Varol, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Kızım Eliz'in doğum günü partisini Alişan düzenlendi. Son ana kadar Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Merve ve Alişan'ın yeğenleri son ana kadar gelecekti, vazgeçtiler. Saygı duyuyorum ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Alişan'ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse beni davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelemeyecek" dedi.

Buse Varol'un bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Varol, Alişan'ın kendisine "Gel" dediğini ama davet almadığını söyledi.