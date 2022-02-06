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Alişan'dan duygulandıran paylaşım: 'Amcanla tek fotoğrafın'

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı Covid-19 nedeniyle Temmuz 2021'de kaybeden Alişan, zor günleri atlatmaya çalışırken kızının doğum gününde yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı.

Magazin 06.02.2022, 15:53
Alişan'dan duygulandıran paylaşım: 'Amcanla tek fotoğrafın'

Tüm zamanını ailesi ve işine adayan ünlü türkücünün kızı Eliz, bir yaşına girdi. Kızının doğum günü için paylaşım yapan Alişan, vefat eden kardeşini de unutmadı.

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, Şubat 2019'da oğulları Burak'ı, 2021 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin minik kızları Eliz, bir yaşına bastı.

ELİZ BİR YAŞINDA 

Çocukları için bir otelde doğum günü partisi organize eden Alişan, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayanlara tek tek teşekkür etti. Ardından da takipçilerini duygulandıran bir kare paylaştı.

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı (41) koronavirüs sebebiyle toprağa veren ve zor günler geçiren Alişan, kızı Eliz'e amcasıyla alakalı seslendi.

"AMCANLA TEK FOTOĞRAFIN" 

Eliz yeni doğduğunda Selçuk ve Merve Tektaş'la çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan 45 yaşındaki Alişan, paylaşımına şu notu düştü:

‘’Amcanla tek fotoğrafın... Ben sana her zaman amcanı anlatacağım kızım. Amcanın sen doğduğunda nasıl mutlu olduğunu seni ne kadar sevdiğini anlatacağım. Göremeyecek olsan bile görmeden onu tanıyacaksın seveceksin kızım’’

"ALLAH'IM GÜZEL YAZILAR YAZSIN SİZE" 

Ardından da yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'le verdiği pozu yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımında; Eyşan’ım, Ceylan’ım, Eliz’im... Üç aşkım bir arada. Allah’ım güzel yazılar yazsın size. Ben her zaman böyle yanınızda olacağım. İnşallah Allah ömür verdikçe" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİNE DÜŞEN HER KAR TANESİ BENİ KAHREDİYOR" 

Öte yandan Alişan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası yaptığı paylaşımla adından ve kardeş acısından söz ettirmişti.

Kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşan ünlü isim, "Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..." demişti.

#Alişan #Eliz #Selçuk Tektaş
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