Alişan'dan boşanma iddialarına cevap!

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol’un boşanacakları yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Alişan ile Buse Varol'un evleri ayırdığı iddia edilmişti. Alişan'dan flaş açıklamalar geldi.

Buse Varol’un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması boşanma iddialarını alevlendirdi.

EVLERİ AYIRDILAR MI?

Son olarak Alişan ile Buse Varol'un evleri ayırdığı iddia edildi.

Söylemezsem Olmaz'a konuşan Alişan, "Evler falan ayrılmadı. Kaan'da (kardeşi) gelmedi, babam da gelmedi onun babası da gelmedi. Sadece anneler geldi."

"PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİZ"

Alişan da evinde kalmadığı iddiasına dair "Evimde kalıyorum. Problemleri çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

"BENİ DAVET ETMEDİLER

Buse Varol, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Kızım Eliz'in doğum günü partisini Alişan düzenlendi. Son ana kadar Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Merve ve Alişan'ın yeğenleri son ana kadar gelecekti, vazgeçtiler. Saygı duyuyorum ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Alişan'ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse beni davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelemeyecek" dedi.