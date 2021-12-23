Alişan'dan Ali Koç'a tepki: 'Bizi bitirdin'

Şarkıcı Alişan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında şok eden ifadeler kullandı. İşte detaylar...

"İSTİFA EDİN ARTIK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alişan, "Biz seni Fenerbahçe’yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin ve şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. İstifa edin artık!" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında uzun süre 9 kişi mücadele eden Fatih Karagümrük'ü yenememişti. Buna da değinen Alişan, "9 kişilik takımı yenemeyerek yeni bir rekora daha imza attık. Rezilsiniz! Taraftar sizi istemiyor, lütfen gereğini yapın" sözleriyle isyan etti.