Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çifti kaza geçirdi
Son Dakika... Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın içerisinde bulunduğu tekne Ege Adaları'nda kaza geçirdi. Kazada Ali Sabancı'nın durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Magazin 25.08.2023, 11:43
Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Leros adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giden çift kayalıklara çarptı. Yaralanan ikili ilk olarak adadaki hastaneye kaldırıldı.
ALİ SABANCI'NIN DURUMU AĞIR
Çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.
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