Ali Sunal ve eşinden üzücü haber!
Ünlü oyuncu Ali Sunal ve avukat eşi Nazlı Kurbanzade, ikinci kez koronavirüse yakalandı.
Magazin 23.02.2022, 14:32
Geçen sene ailesiyle birlikte corona virüsüne yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal'dan bir kötü haber daha geldi. Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade ile testi pozitif çıktı.
Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.
CORONAYA İLK YAKALANDIĞINDA HASTANELİK OLMUŞTU
Bir sene önce coronaya yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi" demişti.
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