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Aleyna Tilki'nin reklam filmlerinden kazandığı para dudak uçuklattı

Aleyna Tilki'nin son 8 ayda oynadığı 3 reklamda kazandığı para ise duyanları şaşırttı.

Magazin 10.08.2022, 15:16
Aleyna Tilki'nin reklam filmlerinden kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sahnelerinin ve müziklerinin yanı sıra rol aldığı reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

Tilki'nin oynadığı 3 reklamdan kazandığı parayla yatırım yapma kararı aldığı belirtildi.

TV 100'ün haberine göre Tilki'nin kazandığı parayı değerlendirmek için Riva, Ömerli ve Silivri'den arsa bakmaya başladığı kaydedildi.

Aleyna Tilki'nin 3 reklamdan kazandığı paranın ise tamı tamına 10,5 milyon TL olduğu bildirildi.

#Aleyna Tilki #Reklam
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