Aleyna Tilki'nin reklam filmlerinden kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sahnelerinin ve müziklerinin yanı sıra rol aldığı reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

Tilki'nin oynadığı 3 reklamdan kazandığı parayla yatırım yapma kararı aldığı belirtildi.

TV 100'ün haberine göre Tilki'nin kazandığı parayı değerlendirmek için Riva, Ömerli ve Silivri'den arsa bakmaya başladığı kaydedildi.

Aleyna Tilki'nin 3 reklamdan kazandığı paranın ise tamı tamına 10,5 milyon TL olduğu bildirildi.