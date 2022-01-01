Ajda Pekkan'dan satılık ilanı! Fiyatını duyanların dudağı uçukladı
Süperstar Ajda Pekkan, yaklaşık dört yıldır satışta olan villası için yeni hamlede bulundu. Geçtiğimiz yıl malikanesi için 38 milyon TL isteyen Pekkan, fiyatı iki katından fazla arttırdı.
Süperstar Ajda Pekkan, yaklaşık dört yıldır satışta olan villasının fiyatını güncelledi. Rakamı görenlerin dudakları uçukladı.
Ajda Pekkan, uzun süredir satışta olan İstanbul Bahçeköy'deki villasına alıcı bulamadı. Ünlü şarkıcının evine geçtiğimiz aylarda Dubaili bir prensin talip olduğuna yönelik iddialar basına yansıdı ancak satış gerçekleşmedi.
Habertürk'te yer alan habere göre; malikanenin satışı için birden fazla emlakçıyla anlaşan Pekkan, son dönemdeki gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmelerin ardından evininin satış fiyatını güncelledi.
Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye çıkardı.
24 saat güvenliği bulunan ve 950 metrekare kullanım alanı olan villanın özel havuzu da var.
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