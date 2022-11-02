Ajda Pekkan ameliyata alındı
Süperstar Ajda Pekkan, evde yaşadığı kazada düşerek kalça kemiğini zedeledi. Ünlü şarkıcı kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alındı.
Magazin 02.11.2022, 12:35
2022 yılında çok sayıda konser vermesiyle takdir toplayan 76 yaşındaki Ajda Pekkan, evde yaşadığı kazada düşerek kalça kemiğini zedeledi. Süperstar'ın kasım ayı konserleri ertelendi.
Sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçiren Ajda Pekkan'ın kalça kemiği çatladı.
Üzücü haber, menajeri Oğuz Arınmış, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyuruldu:
"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri"
KONSERLERİ ERTELENDİ
Binlerce hayranıyla bir araya gelen Ajda Pekkan, yaşadığı ev kazası nedeniyle kasım ayı boyunca sahne alacağı konserleri erteledi.
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