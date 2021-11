After Life'ın 3. sezonu geliyor!

Başrolünde, Ricky Gervais'in yer aldığı ilk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizinin 3. sezonu yakında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Haberi takipçileriyle paylaşan, Gervais paylaşımına, '#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek' notunu düştü.

Öte yandan, Beyazperde'nin haberine göre, 'After Life'ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz bahar ayında gerçekleşti. Dizinin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu Ricky Gervais'e kadroda eşlik eden oyuncular arasında, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, Kerry Godliman, David Bradley, Ashley Jensen, Paul Kaye ve Penelope Wilton gibi isimler yer alıyor.

#AfterLife3 is coming soon. It’s the best one yet and I promise the dog does not die. pic.twitter.com/6qHa7xP48u