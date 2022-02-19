Adriana Lima güzel haberi sosyal medyadan verdi
Magazin dünyasında Rihanna'nın ardından bir hamilelik haberi de dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan geldi.
Magazin 19.02.2022, 15:16
Dünyaca ünlü güzel manken Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.
Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.
Ünlü model bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.
Adriana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi. Adriana Lima'nın hamileliğinin yeni olduğu tahmin edilirken bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.
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