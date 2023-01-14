Acun yine yaptı yapacağını

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün açılışını da önceki yıllarda olduğu gibi lüks araçlarla gerçekleştirdi.

Survivor 2023'ten merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. 3 ayrı takımın mücadele edeceği yarışmanın ilk fragmanına ise Acun Ilıcalı'nın girişi damga vurdu. Özel uçağından inen Ilıcalı, yeşil spor aracına binerek yarışmacıların yanına gidiyor.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, yarın akşam başlıyor. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği yarışmadan ilk fragman da geldi.

Yarışmayla ilgili tüm detayları 13,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Acun Ilıcalı, fragmanı da "İşte Survivor 2023 ilk tanıtımı. Yeni sezon ilk bölümü pazar günü saat 20.00'de TV8'de. Tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar" notuyla paylaştı. Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü.

Yarışmada ünlüler kadrosunda, Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak. Fenomenler takımında ise Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han ve Kürşat Juan yer alıyor.