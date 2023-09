Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk yarışmacısını açıkladı

TV8 ekranlarının yeni yarışması Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı 2012'de şampiyon olan oyuncu Nihat Altınkaya oldu. Nihat Altınkaya'ya başarılar dileyen Acun Ilıcalı, "O bir şampiyon" ifadelerini kullandı.

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı ise başarılı oyuncu Nihat Altınkaya oldu.

"O BİR ŞAMPİYON"

Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük'te aldı. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynadı.

On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bıraktı, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenen Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi oldu. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etti.

Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi aldı ve Fenerbahçe Boks Kulübünde yer aldı.

Yolda yürürken keşfedilen Altınkaya önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başladı. Ekol Drama Sanat Evi'nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi alan ünlü isim, Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu ve Teşkilat dizisinde rol aldı.