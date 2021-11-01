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Acun Ilıcalı'nın satın alacağı konuşulan Hull City'den açıklama

Acun Ilıcalı'nın İngiltere'nin Championship ekibi Hull City'i satın alacağı iddiası kulüp tarafından açıklama yapıldı.

Magazin 01.11.2021, 11:42
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı konuşulan Hull City'den açıklama

Acun Ilıcalı'nın satın almak için temas halinde olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City kulübü için 35.4 milyon Euro ödeneceği öne sürülmüştü. Ilıcalı, Hull City’i satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Sözcü'nün aktardığına göre; Hull City resmi sitesinden yaptığı açıklamada, kulübün devir teslim işlemlerinde olduğunu doğruladı.

20 MİLYON STERLİN DAHA ÖDEYECEK

İngiltere basını geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın, Hull City için 35.4 milyon Euro ödeyeceğini, takımın Premier Lig’e çıkması halinde 20 milyon sterlin daha ödeneceğini yazmıştı.

FORTUNA SİTTARD ORTAKLIĞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Yapımcı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, geçen sene hisselerini aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da işlerin istediği gibi gitmemesinin ardından ortaklıktan çekilmişti. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti.

52 yaşındaki Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altı çizildi. Acun Ilıcalı daha önce “Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak” sözlerini kullanmıştı.

2016-2017 sezonunda Premier Lig'den düşen Hull City, bu sezon Championship'te 15 maç sonunda 9 puanla 22. sırada yer alıyor.

“HULL CITY HAYALİM” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı, “Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı yaptığı açıklamada Hull City'yi gelecek yıllarda Türk teknik direktörlerin çalıştırabileceğini belirtmişti.

Karar

#Acun Ilıcalı #hull city
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