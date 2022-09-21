Acun Ilıcalı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Pazartesi günü kızı Banu Ilıcalı ile birlikte motosiklet kazası geçirmiş ve kolu kırılmıştı. Acun Ilıcalı'dan yeni haberler geldi. Motorsiklet kazasında kolu kırılan Acun Ilıcalı dün ameliyat oldu. Koluna platin takılan Ilıcalı’nın, kaza sırasında motosikleti kask takmadan kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Ayazağa'da önceki gün 17.30 sıralarında kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile birlikte Vadistanbul AVM’den motosikletiyle yola çıkan Acun Ilıcalı, Kemerburgaz Caddesi’nde ters yönden gelen Recep K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Motosikletten düşen Acun Ilıcalı’nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı hafif şekilde yaralandı. Acun ve Banu Ilıcalı Liv Hospital’a kaldırıldı. İlk tedavinin ardından Acun Ilıcalı ambulansla Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi.

Kırılan koluna platin takıldı

Ünlü televizyoncunun kolunda kırık tespit edildi. Banu Ilıcalı Ceyhun yapılan tedavi sonrası taburcu edilirken, Acun Ilıcalı dün ameliyata alındı. Ameliyatla Acun Ilıcalı'nın koluna platin takıldı.

Kask takmamış

Daha önce bir çok kez kask takmadan motorsiklet kullandığı görüntüler medyaya yansıyan Acun Ilıcalı'nın kaza sırasında yine kask takmadığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı bugün hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekilecek.

Araç sahibinden şikâyetçi olmadı

Kaza sırasında motosikletinden savrularak kendisine çarpan hafif ticari aracın üzerinden uçan ve o sırada araca çarptığı kolu kırılan Acun Ilıcalı, sürücü Recep K.’den şikâyetçi olmadı.

Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.