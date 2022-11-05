Acun Ilıcalı'nın abisi ortaya çıktı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Magazin 05.11.2022, 17:38
Sunduğu programlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın abisi ortaya çıktı.
MUTLULUK POZU VERDİLER
Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ve onun kızı Ece ile poz verdi.
Acun Ilıcalı'nın abisini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?
1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Ömer Cenker Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı bulunmuyor. İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca biliyor.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından abisiyle fotoğraf paylaşmamayı tercih ediyor.
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