Acun Ilıcalı'dan sürpriz anlaşma!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı popüler kimliği nedeniyle reklamcıların da en çok teklif götürdüğü isimlerin başında geliyor.

TV100’de yer alan habere göre yakın zamanda bir cep telefonunun yüzü olan Ilıcalı son olarak bir bankayla el sıkıştı. Ilıcalı İş Bankası’yla anlaştı. Ünlü televizyoncu bankanın bir uygulamasının reklam yüzü oldu.

Acun Ilıcalı reklam filmi için kamera karşısına geçti. Yapılan anketlerde halkın en güvendiği isimlerin başında gelen Ilıcalı’nın reklam filminin yönetmenliğini ülkemizin en başarılı reklam yönetmenlerinden Ali Taner Baltacı yaptı.