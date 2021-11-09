90'lı yılların unutulmaz şarkıcısı Pınar Dilşeker'in son hali şaşırttı

İlk eşinden şiddet ve geçimsizlik nedeniyle ayrılmış bir erkek çocuğu vardır. İş adamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlanıp ayrılmıştır.

90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyen Pınar Dilşeker, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Şimdilerde 48 yaşında olan ünlü şarkıcı, son imajıyla görenleri şaşkına çevirdi. Gençlik halinden oldukça farklı bir görünüme kavuşan Dilşeker'in paylaşımına, ünlü isimlerden övgü dolu yorumlar geldi.