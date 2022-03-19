7'nci kez evlenmeye hazırlanan Seda Sayan o iddialara ateş püskürdü

Yedinci kez nikah masasına oturarak, sevgilisi Çağlar Ökten ile evleneceğini açıklayan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle ilgili son iddiaya resmen ateş püskürdü.

Seda Sayan, Çağlar Ökten’den evlilik teklifi almış ve evleneceğini canlı yayında açıklamıştı.

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz evlilik kararına ilişkin magazin kulislerinde bir kez daha bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Seda Sayan, “Sevgilinden ayrıl gel’ iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Çağlar Ökten'in Seda Sayan'dan albüm teklifi karşılığında 4 yıllık aşkı Lara Şehiroğlu'ndan ayrıldığı iddia edildi.

Sayan bu iddialara gönderdiği ses kaydı ile yanıt verdi.

Seda Sayan bomba iddia hakkında, "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam hem bana hakaret hem de Çağlar'ın müzisyen kimliğine hakaret! Ben karşımda bekar bir erkek tanıdım 5 yıl önce evliliğini resmi olarak noktalamış ve bir çocuğu olan erkekle evleniyorum rica ediyorum beni kimseyle muhatap etmeyin lütfen" dedi.