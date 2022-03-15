7'nci kez evlenecek olan Seda Sayan iddialarla ilgili ilk kez konuştu

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik kararı alan Seda Sayan'dan canlı yayında, hakkındaki evlilik sözleşmesi yapacak iddiaları için bir açıklama geldi.

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, 14 Şubat'ta birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı.

Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve sürpriz evlilik haberiyle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı. Bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyleyen Seda Sayan evlilik tarihini duyurdu.

Sayan, mayıs ayında yurt dışında nikah masasına oturacaklarının da müjdesini verdi. Dün kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan, bugün de düğünüyle ilgili merak edilenleri anlattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, şunları söyledi:

"Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum.

Temmuz'da düşünüyorduk ama öne aldık. Mayıs'ta nikah masasındayız. Tam tarihini şimdi vermeyeyim. Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok. Çok temiz, düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında evleneceğiz, konsoloslukta. Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim. Çağlar kendi bütçesinin üstüne çıkarak bana pırlanta yüzük almış. Kıyamam ona. Telli duvaklı gelinlik giymem. Sakin bir elbise giyer erimin peşinden giderim."