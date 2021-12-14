61 yaşındaki Can Tanrıyer baba oluyor

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Can Tanrıyar ve Tamar Oner çiftinden müjdeli haber geldi. 61 yaşındaki Can Tanrıyar 3. kez baba oluyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında Tamar Oner ile evlenen Tanrıyar, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Dualarımız kabul oldu"

Tanrıyar, "Baba oluyorum! İki oğlum vardı bakalım üçüncüsü kız mı olacak yoksa erkek mi? Öncelikle sağlıklı olsun da… Allah’a şükürler olsun…" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Tamar Oner ise, "Muhteşem bir süreç yaşıyoruz. Şimdiden bebek mobilyaları seçilmeye başlandı. Dualarımız kabul oldu" ifadelerini kullandı.

HABER3