6 yıllık evlilik tek celsede bitti!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay evliliklerini sonlandırdı. Çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanarak 6 yıllık evliliklerini noktaladı.

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD'de nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra da Lavin adında kızları dünyaya gelmişti.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Kırmızıgül ve Binay, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

İkili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme, kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi.

Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftten Kırmızıgül, yaptığı açıklamada "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu." dedi.