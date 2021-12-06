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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon, müzik ve dijital dünyanın iyilerinin ödüllendirildiği "47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri" Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen programla sahiplerini buldu.

Magazin 06.12.2021, 21:47
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen "47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri" töreninde TRT1, 4 dalda ödüle değer görüldü.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarılı performanslarıyla Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşırken, yapımın yönetmenleri Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali "En İyi Yönetmen", Alp Yenier de "En İyi Dizi Müziği" ödülünü aldı. "Teşkilat" dizisinde rol alan Çağlar Ertuğrul ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

TRT Spor ise "En İyi Spor Programı" ödülünü "%100 Futbol" programıyla aldı.

Camdaki Kız "En İyi Dizi", Çok Güzel Hareketler 2 "En İyi Komedi Dizisi", Aytaç Şaşmaz "En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu", Deniz Bayramoğlu da "En İyi Erkek Haber Sunucusu", Magazin D Cumartesi" En İyi Magazin Programı seçilerek Kanal D'ye ödül kazandırdı.

ATV yapımı Gençliğim Eyvah dizisindeki performansıyla "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü Günay Karacaoğlu, "En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu" ödülünü ise Cengiz Bozkurt aldı. Sunucu Müge Anlı "En İyi Gündüz Kuşağı" ve "En İyi Kadın Sunucu" ödüllerinin sahibi olurken, "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü "Kardeşlerim" dizisindeki rolüyle alan Aylin Akpınar ATV'ye 5. ödülü getirdi.

Tören, ünlü isimleri bir araya getirdi

"En İyi Romantik Komedi Dizisi" ödülünü alan Fox TV dizisi "Sen Çal Kapımı" ayrıca "En İyi Dizi Çifti" ödülünü de dizinin oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bursin'e kazandırdı.

Star TV'de yayınlanan "Ada Masalı" dizisindeki performansıyla Ayça Ayşin Turan "En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü, Nazlı Çelik de "En İyi Kadın Haber Sunucusu" ödülünü aldı.

"En İyi İnternet Dizisi" seçilen Netflix yapımı "Bir Başkadır", Berkun Oya'ya da "En İyi Senaryo" ödülünü kazandırdı.

TV8 yapımı MasterChef Türkiye "En İyi Yarışma" ödülüne, Acun Ilıcalı da "En İyi Erkek Sunucu" ödülüne layık görüldü.

CNN TÜRK'te yayınlanan 5N1K programı "En İyi Haber Programı" ödülünü Cüneyt Özdemir'e kazandırdı.

Törende, Madrigal "En İyi Müzik Grubu",Hadise "En İyi Pop Müzik Kadın" , Edis "En İyi Pop Müzik Erkek", "Ebru Yaşar En İyi Fantezi Müziği Kadın", Hakan Altun "En İyi Fantezi Müziği Erkek", Zeynep Bakşi Karatağ "En İyi Halk Müziği Kadın", Ekin Uzunlar "En İyi Halk Müziği Erkek", Çağtay Kubilay Güraras "En İyi Klip", Sefo "En İyi Rap Sanatçısı" ödüllerini aldı.

Yılın Şarkısı ödülünü Edis ve Sefo'nun paylaştığı yarışmada ayrıca, "En İyi Çıkış Yapan" Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, "En İyi Proje" Emir Ersoy, "En İyi Dijital İçerik" Hasan Can Kaya, "En İyi Kadın Influencer" Rachel Araz Kiresepi , "En İyi Erkek Influencer" Cemal Can Canseven, "En İyi DJ" Burak Yeter oldu.

İbrahim Tatlıses'in Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldüğü gecede Nahide Babashlı Azerbaycan Ödülü'nü, Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen ise "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülünü aldı.

Kaynak: AA
#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
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