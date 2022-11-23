40 günlük evlilik tek celsede bitti
40 gün önce evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin evliliği bitti. Bugün görülen mahkeme 5 dakika sürdü.
Magazin 23.11.2022, 18:24
Görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Merve Boluğur'un evliliği 40 gün sürdü. Merve Boluğur ve müzisyen Mert Aydın, 5 dakika süren mahkeme sonunda boşandı.
tv100’de yer alan habere göre, Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın evliliği 40 gün sürmüş çift Geçen hafta boşanma kararı almış Mert Aydın mahkemeye başvurmuştu.
Bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma sonuçlandı. Merve Boluğur ile Mert Aydın anlaşmalı olarak boşandı.
Çıkışta Mert Aydın, "Olmadı, yürütemedik" dedi.
Merve Boluğur konuşmadı
Duruşmaya babasıyla beraber gelen Merve Boluğur konuşmadı. Boluğulur ,"Lütfen babam var yanımda" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.
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