2022 yılında en çok dinlenen sanatçılar ve şarkılar açıklandı

Spotify yılın en çok dinlenenlerini ve kullanıcılar için 2022 yılının özetini yayınladı. Türkiye'de bir kez daha yerli sanatçılar listelere damga vurdu.

Tüm yıl boyunca kullanıcıların ne kadar süreyle platformu kullandıklarını, hangi türlerden müzikleri dinlediklerini, hangi şarkıcıları, podcast’leri daha çok dinlediklerini gösteren rapor yayınlandı. Her kullanıcısına ayrı bir özet gönderen platform Türkiye için de bir yılın özeti yayınlamayı ihmal etmedi.

Spotify 2022 yılın özeti kapsamında açıklanan yılın en çok dinlenen sanatçısı UZI oldu. UZI'yi rap sanatçıları cakal ve Ezhel'in ardından Lvbel C5 ve Sefo dördüncü ve beşinci olarak takip etti.

Uzi iki şarkısıyla da listede

En çok dinlenen şarkılar sıralamasına ise bu yıl bir pop şarkısı damga vurdu. Bu yıl sıkı bir çıkış yakalayan ve Türkiye'de 2022 yazında da en çok dinlenen şarkı olan elektronik pop grubu KÖFN'den Bi' Tek Ben Anlarım birinciliğe yerleşti. Türkiye'deki dinleyicilerin bu yıl en çok dinlediği ikinci şarkı UZI'den Arasan da olurken onu cakal'dan İmdat ve UZI'den Paparazzi takip etti. Spotify EQUAL müzik programının 2022'deki Türkiye elçilerinden biri de olan ve yılın en çok dinlenenleri arasına ismini yazdıran Güneş, Suçlarımdan Biri parçasıyla en çok dinlenen 5'inci şarkı oldu.

Sezen Aksu yine zirvede

2022'de Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde birinci, son 5 yıldır zirveyi kimseye kaptırmayan isim Sezen Aksu olurken bu yılın ikincisi, Rap'in yükselen yıldızı Güneş oldu. Sezen Aksu ve Güneş'in ardından en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında sırasıyla Zeynep Bastık, Taylor Swift ve Melek Mosso yer aldı.

En çok dinlenen 5 kadın sanatçı sıralamasında dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in Türkiye'de de ilk 5'e girmesi dikkat çekti. Son albümüyle tüm dünyada rekorlara imza atan Swift, Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçı, albüm ve şarkı listelerinde de ilk 5'e giren tek yabancı sanatçı oldu.

Türkiye’de en çok dinlenen albümler

Türkiye'deki dinleyicilerin 2022 yılında en çok dinlediği albümler listesine iki albümüyle birden girmekle kalmayıp Top 5 listesinin ilk iki sırasına yerleşen UZI'nin, El Chavo isimli albümü listenin zirvesinde yerini alırken geçen yılın birincisi Kan ise 2022'nin ikincisi oldu. Listede, Lvbel C5 albümü C5MODE üçüncü; Güneş'in Atlantis albümü dördüncü, cakal'dan Paradoks ise beşinci sırada yer aldı.

En çok dinlenen 5 podcast

Türkiye'de 2022 yılında en çok dinlenen podcast yayınlarında kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve daha pek çok başlıkta bilgileriyle dinleyicilere ulaşan Ortamlarda Satılacak Bilgi birinci oldu. Kendine İyi Davran ve Merdiven Altı Terapi ise listenin ikinci ve üçüncü sırasına yerleşti. Meksika Açmazı en çok dinlenen dördüncü yapım olurken sanat, tasarım ve teknoloji dünyasından hikayeleri dinleyicilere ulaştıran Barış Özcan ile 111 Hz listede beşinci sırada yer aldı.

Globelde lider yine Bad Bunny

Dünya çapında bu yıl 18,5 milyardan fazla dinlemeye ulaşan Bad Bunny, üç yıl üst üste birinci olan ilk sanatçı oldu. Ekim ayı sonunda yeni albümünü çıkaran ve rekorlara imza atan Taylor Swift ikinci sıraya yerleşirken onu Drake, The Weeknd ve K-Pop grubu BTS takip etti.

Tüm dünya onu dinledi

Tüm dünyada en çok dinlenen şarkılarda ise zafer, bu yıl 1,6 milyar dinlemeye ulaşan As It Was ile Harry Styles'ın oluyor. İkinci ve üçüncü şarkılar ise sırasıyla Glass Animals'tan Heat Waves ve The Kid LAROI, Justin Bieber'dan STAY (with Justin Bieber) oluyor. Dünya çapında en çok dinlenen sanatçı olan Bad Bunny Top 5'e iki şarkısıyla birden giriyor ve Me Porto Bonito and Tití Me Preguntó şarkılarıyla dördüncü ve beşinci sıraya yerleşiyor.

2022'de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

UZI

cakal

Ezhel

Lvbel C5

Sefo

Sezen Aksu

Batuflex

Motive

Duman

Emir Can İğrek

2022'de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

KÖFN – Bi' Tek Ben Anlarım

UZI – Arasan da

cakal – İmdat

UZI – Paparazzi

Güneş – Suçlarımdan Biri

Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

Madrigal – Seni Dert Etmeler

Ezhel – Nerdesin

Lvbel C5 – Gelmezsen Gelme

Sefo – Affettim

2022'de Türkiye’de en çok dinlenen albümler

UZI – EL CHAVO

UZI – Kan

Lvbel C5 – C5mode

Güneş – Atlantis

cakal – Paradoks

Dolu Kadehi Ters Tut – Karanlık

Motive – 22

Rei 6 – Dibe İniyorum

Yüzyüzeyken Konuşuruz – Akustik Travma

No.1 – Kron1k

2022'de Türkiye’de en çok dinlenen kadın şarkıcılar

Sezen Aksu

Güneş

Zeynep Bastık

Taylor Swift

Melek Mosso

Ebru Gündeş

Lana Del Rey

Sertab Erener

Gülşen

Lil Zey

2022'de Türkiye’de en çok dinlenen Podcast’ler

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kendine İyi Davran

Merdiven Altı Terapi

Meksika Açmazı

Barış Özcan ile 111 Hz

Mitolojik İnciler

Nasıl Olunur

Sesli Kitap Dünyası

Bu Mu Yani?

Fularsız Entellik

2022'de dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

2022'de dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar

As It Was – Harry Styles

Heat Waves – Glass Animals

STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI

Me Porto Bonito – Bad Bunny feat. Chencho Corleone

Tití Me Preguntó – Bad Bunny

2022'de dünya genelinde en çok dinlenen albümler

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Harry's House, Harry Styles

SOUR, Olivia Rodrigo

Planet Her, Doja Cat