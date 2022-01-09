2021 yılının 'en şık kadını' Hande Erçel

Rusya'nın önde gelen dergilerinden biri Hande Erçel'i 2021 yılının en şık kadınları arasında gösterdi. Listede Hailey Bieber, Kendall

Şu sıralar sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte evinde karantinada güzel oyuncu Hande Erçel, yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

Erçel, Rusya’nın ElleGirl dergisinde 2021 yılının en şık kadınları arasına girdi.





Türkiye’den sadece hande var

Dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı o listeye, Türkiye’den sadece Hande Erçel dahil olabildi.

Modayı yakından takip eden isimlerin listede yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Derginin listesinde Hailey Bieber, Kendall Jenner, Dua Lipa, Bella Hadid, Zendaya, HoYeon Jung gibi isimler de bulunuyor.