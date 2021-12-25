2021'de en çok dinlenen isimler belli oldu

Spotify, her yıl olduğu gibi 2021 yılı içinde hangi şarkıların ve şarkıcıların en çok dinlendiğini açıklayarak kullanıcıların kişiselleştirilmiş özetini duyurdu.

Call Her Daddy

Crime Junkie

TED Talks Daily

The Daily

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

Ezhel

UZI

Sezen Aksu

Duman

cakal

2021 yılında

Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçılar:

Ezhel

UZI

cakal

Batuflex

Emir Can İğrek

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Billie Eilish

Lil Zey

Sertab Erener

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

“Bilmem Mi?” – Sefo

“Seni Dert Etmeler” – Madrigal

“Krvn” – UZI

”Bul Beni” – Ezhel

“Martılar” – EDIS

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

Kan – UZI

BEGEFENDİ – BEGE

Belki Alışman Lazım – Duman

Özlüce Trap Boys – Reckol

Made In Turkey – Murda

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

Kendine İyi Davran

Merdiven Altı Terapi

Sesli Kitap Dünyası

Mitolojik İnciler

Fularsız Entellik