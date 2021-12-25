2021'de en çok dinlenen isimler belli oldu
Spotify, bu yılın en çok dinlenen şarkılarını ve her kullanıcı için kişiselleştirilmiş 2021 özetini açıkladı.
Spotify, her yıl olduğu gibi 2021 yılı içinde hangi şarkıların ve şarkıcıların en çok dinlendiğini açıklayarak kullanıcıların kişiselleştirilmiş özetini duyurdu.
Call Her Daddy
Crime Junkie
TED Talks Daily
The Daily
2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:
Ezhel
UZI
Sezen Aksu
Duman
cakal
2021 yılında
Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçılar:
Ezhel
UZI
cakal
Batuflex
Emir Can İğrek
2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Billie Eilish
Lil Zey
Sertab Erener
2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
“Bilmem Mi?” – Sefo
“Seni Dert Etmeler” – Madrigal
“Krvn” – UZI
”Bul Beni” – Ezhel
“Martılar” – EDIS
2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen albümler:
Kan – UZI
BEGEFENDİ – BEGE
Belki Alışman Lazım – Duman
Özlüce Trap Boys – Reckol
Made In Turkey – Murda
2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:
Kendine İyi Davran
Merdiven Altı Terapi
Sesli Kitap Dünyası
Mitolojik İnciler
Fularsız Entellik
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|20. Göztepe
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Erzurumspor
|18
|36
|3. Ankaragücü
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|17
|26
|10. Kocaelispor
|18
|24
|11. Tuzlaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|17
|20
|16. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8