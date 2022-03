2014 yılında evlenen çift tek celsede boşandı

Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen Hamdi Alkan, ayrılık iddialarına, ''Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun'' ifadelerini kullanarak yanıt vermemeyi tercih etmişti. Yaklaşık 5 aydır konuşulan ayrılık haberleri doğrulandı. 2014 yılında evlenen çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

2014 yılında Roma'da hayatlarını birleştiren yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), evliliklerini bitirme kararı aldı.

Son dönemde yan yana görüntülenmeyen Selen Görgüzel-Hamdi Alkan çifti, "evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı" haberleriyle sıkça magazin gündeminde yer alıyordu.

Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel'in, birbirlerinden hiçbir şey talep etmediği öğrenildi.

43 yaşındaki oyuncu, Alkan ile yaşadığı Zekeriyaköy'deki evden taşınarak Etiler'e yerleşmişti. Son olarak Etiler’de objektiflere yansıyan Alkan ise boşanma haberlerini soran muhabirlere, “Teşekkürler, konuşmayacağım” karşılığını vermişti.

"HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen, basın mensuplarının gündem olan ayrılık haberlerini hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.

9 Şubat doğumlu şarkıcı, yaş gününe eşinin gelip gelmeyeceği soruları karşısında, "Hamdi çantacım ya da menajerim değil. Her sahnemde sürekli yanımda dolaşamaz" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

"BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK" İTİRAFI

Selen Görgüzel, Eylül 2021'de '2. Sayfa' programına konuk olmuş, bir dönem yönetmen eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadıklarını ve boşanmanın eşiğinden döndükleri itirafında bulunmuştu.

