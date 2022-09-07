19 yıllık evlilik tek celsede bitti

Senden Daha Güzel dizisinde rol alan oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 19 yıldır devam eden evliliğini sonlandırma kararı aldı. Güçlü Mete ile evli olan Ebru Cündübeyoğlu'nun Duru adında bir kızı da bulunuyordu.

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun 19 yıllık evliliği bitti.

Türkiye 4. güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyerine başlayan ve tiyatro sanatçılığı yapan Ebru Cündübeyoğlu, pek çok dizide rol almıştı.

Deli Yürek, Koçum Benim, Omuz Omuza, Avrupa Avrupa, Kocan Kadar Konuş projelerinde rol alan Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılından bu yana Güçlü Mete ile evliydi.

Ebru Cündübeyoğlu, eşi Mete Güçlü'den boşandı

Sabah'ta yer alan habere göre; Ebru Cündübeyoğlu, 19 yıllık eşi Güçlü Mete'den boşandı. İki ismin boşanma davası dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Duru adını verdikleri bir kızları da bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı.