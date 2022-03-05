14 yıllık evlilik bitiyor mu?
14 yıldır evli olan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanacağı iddia ediliyor.
Magazin 05.03.2022, 18:08 05.03.2022, 18:15
1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.
Evlendikten sonra ABD'ye yerleşerek mesleğini bırakan Duran, bir süredir Bodrum'da yaşıyor.
Selin ve Emir adında iki çocuğu bulunan çiftin, önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı konuşuluyor.,
Kaynak:Milliyet
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