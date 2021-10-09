banner38

Maç öncesi İsrailli futbolculara şok

Spor 09.10.2021, 22:50
Maç öncesi İsrailli futbolculara şok
1/4

2022 Dünya Kupası Elemeleri F grubunda İskoçya ile karşı karşıya gelecek İsrail maç öncesinde İskoç taraftarlarca Filistin bayraklarıyla protesto edildi.