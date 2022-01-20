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Luis Campos Galatasaray'a yakın

Spor 20.01.2022, 17:13
Luis Campos Galatasaray'a yakın
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen dünyaca ünlü spor adamı Luis Campos bugün Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la bir görüşme yaptı.