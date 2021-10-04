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Lüfer bolluğu fiyatları indirdi

Genel 04.10.2021, 18:39
Lüfer bolluğu fiyatları indirdi
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Tekirdağlı balıkçıkların yüzü avladıkları lüferlerin bolluğu nedeniyle gülüyor. Lüferler tezgahlardaki balıkların fiyatlarının düşmesine de neden oluyor.