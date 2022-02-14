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Löw'ün Fenerbahçe'den şaşırtan istekleri

Spor 14.02.2022, 17:11
Löw'ün Fenerbahçe'den şaşırtan istekleri
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Gelecek sezon için dünyaca ünlü bir hocayı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de, Alman hoca Joachim Löw ile olan görüşmeler devam ediyor. 62 yaşındaki tecrübeli isim, isteklerine iki yeni talep daha ekledi.