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Röportaj
Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı 'VAR'sız oynandı
Spor
22.10.2021, 09:08
1/6
Dün gece oynanan Lokomotif Moskova Galatasaray maçının ilk yarısında VAR sistemi bozuldu.
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#vefat
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#abd
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Trabzonspor
#Rıdvan Dilmen
#izmir
#Boşanma
#türkiye
#vaka sayısı
#Sağlık Bakanı
#Pakistan
#edirne
#Maske
#Adana Demirspor
#Sağlık Bakanlığı
#UEFA Avrupa Ligi
#ingiltere
#Bursaspor