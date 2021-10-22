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Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı 'VAR'sız oynandı

Spor 22.10.2021, 09:08
Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı 'VAR'sız oynandı
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Dün gece oynanan Lokomotif Moskova Galatasaray maçının ilk yarısında VAR sistemi bozuldu.