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Letonya galibiyeti sıralamayı değiştirdi

Spor 21.10.2021, 16:27
Letonya galibiyeti sıralamayı değiştirdi
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FIFA dünya sıralamasında aldığı kötü sonuçlarla gerileyen Türkiye A Milli Takımı, son iki maçta aldığı bir beraberlik ve bir galibiyetle 2 sıra yükseldi.