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KYK borçları tamamen silinecek mi? Masada iki formül var

Genel 16.07.2022, 15:32
KYK borçları tamamen silinecek mi? Masada iki formül var
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK borçlarıyla ilgili müjdesinin ardından iki formül masada.