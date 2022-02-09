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3. Sayfa
Röportaj
Kupanın faturası o isimlere kesildi!
Spor
09.02.2022, 13:45
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Fenerbahçe'de bir sezon daha hayal kırıklığı yaşanıyor. Şampiyonluk hasreti 8 yıla çıkan Kanarya, bu sezon da ezeli rakibi lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalarak zirve umudunu kaybetti.
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#JAK
#muhammed
#Bloomberg
#TDTM
#Ruhsat
#Ordu Valisi
#final
#Bucak
#Oya
#zam protestosu
#Sen Anlat Karadenizin yeni bölümü ne zaman
#cats kameralı bayraktar tb2 siha
#Güneydoğu Anadolu Bölgesi
#hotspot
#xavi
#eski
#dağ keçisi
#koronavirüs
#Şevket Mirziyoyev
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