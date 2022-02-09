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Kupanın faturası o isimlere kesildi!

Spor 09.02.2022, 13:45
Kupanın faturası o isimlere kesildi!
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Fenerbahçe'de bir sezon daha hayal kırıklığı yaşanıyor. Şampiyonluk hasreti 8 yıla çıkan Kanarya, bu sezon da ezeli rakibi lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalarak zirve umudunu kaybetti.