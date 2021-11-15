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Kuntz'un çok konuşulan hamlesi: 'Normal bir şey değil'

Spor 15.11.2021, 09:56
Kuntz'un çok konuşulan hamlesi: 'Normal bir şey değil'
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A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yenerek hem averajını düzeltti hem de Norveç'in puan kaybının ardından averajla ikinci sıraya yükseldi. Spor yazarları farklı galibiyeti yorumladı.