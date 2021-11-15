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3. Sayfa
Röportaj
Kuntz'un çok konuşulan hamlesi: 'Normal bir şey değil'
Spor
15.11.2021, 09:56
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A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yenerek hem averajını düzeltti hem de Norveç'in puan kaybının ardından averajla ikinci sıraya yükseldi. Spor yazarları farklı galibiyeti yorumladı.
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#abd
#vefat
#spor haberleri
#ırak
#Rıdvan Dilmen
#Adana Demirspor
#korku filmi
#Bingöl Devlet Hastanesi
#spor
#Boşanma
#edirne
#Vedat Muriqi
#estetik
#fenerbahçe
#koronavirüs
#iran
#gazeteci
#Zülfü Livaneli
#final
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