Kuntz'un çok konuşulan hamlesi: 'Normal bir şey değil'

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A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yenerek hem averajını düzeltti hem de Norveç'in puan kaybının ardından averajla ikinci sıraya yükseldi. Spor yazarları farklı galibiyeti yorumladı.