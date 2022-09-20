Zeki Müren anıldı
Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da düzenlenen konser etkinliği ile anıldı.
Kültür Sanat 20.09.2022, 00:51
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, Osmangazi Belediyesince gerçekleştirilen konseri orkestra şefi Tanju Erol yönetti.
Gecede, Nusret Yılmaz, Mine Geçili, Melihat Gülses, Mehsem Özşimşir ve Alp Arslan solist olarak sahneye çıktı.
Solistler, Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Zeki Müren'in "Benim Güzel Manolyam", "Çile Bülbülüm" ve "Gitme Sana Muhtacım" gibi şarkıları Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirildi.
Gecenin sonunda solistlerin sahne performansı Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA
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