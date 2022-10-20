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Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi

Yapmış olduğu albümlerle 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran, 1977’de Müslüman olmayı seçen Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verdi.

Kültür Sanat 20.10.2022, 09:35
Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi. Yusuf İslam dinleyicilere önemli mesajlar verdi.

Konsere gelenleri "İyi akşamlar, Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çok harika." diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

İslam, uzun yıllardır pek çok şarkı yazdığını belirterek, "Şarkılarımda bu gezegenin sorumluluklarını devralacak gençlere mesaj veriyorum." dedi.

'YUNUS EMRE'DEN ESİNLENDİM'

"The Wind" parçasını seslendirmeden önce kimden esinlendiğini açıklayan sanatçı, "Sonraki şarkıyı aslında Türk ozan ve büyük tasavvuf öğretmeni Yunus Emre'den esinlendim. O bir şiir yazdı. İsmi 'Gel gör beni aşk n'eyledi'. Bu şiir sonsuza kadar nasıl aşık olunacağını öğretiyor." şeklinde konuştu.

'İSLAM'I KEŞFETMEDEN ÖNCE RÜZGAR HANGİ YÖNE ESERSE ORAYA GİDİYORDUM'

Yusuf İslam hayat yolcuğunun ilginç olduğunu dile getirerek, "Sadece bir rüzgar gibi. İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum." ifadelerini kullandı.

Aralarında "Moonshadow", "Morning Has Broken", "The Beloved", "Father & Son", "Wild World" ve "Peace Train" adlı unutulmaz eserlerin de olduğu bir repertuvarı yorumlayan dünyaca ünlü sanatçı, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da da bir konser verecek.

GELİRİ YARDIM KURULUŞUNA BAĞIŞLANACAK

Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.

Sosyal projelere verdiği destekler ve İngiltere'deki Yusuf İslam Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım faaliyetleriyle de öne çıkan sanatçının Türkiye konserleri, 2023'te gerçekleştireceği uluslararası turnesine de öncülük ediyor.

#yusuf islam #konser
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