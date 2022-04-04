Yıldız Holding tarafından ramazan ayına özel 'Konuşan Yazılar' sergisi açıldı

Yıldız Holding, İslam eserleri koleksiyonunda bulunan 145 eseri "Konuşan Yazılar" adlı sergide bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan'da kapılarını açan sergide Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Sükûti, Yusuf Simîn Kalem, Ref'et Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi gibi ünlü hattatların imzasını taşıyan hüsnühat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

"Konuşan Yazılar", Yıldız Holding'in Çamlıca'daki genel merkezinde bulunan yeni Yıldız Holding Sergi Salonu'nda yıl boyunca 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak gezilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, geleneksel ve modern sanat eserlerini toplumun geniş kesimleriyle buluşturma düşüncesiyle bugüne kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her sene ramazan ayında birbirinden kıymetli geleneksel sanat eserlerini farklı temalarla ziyarete açıyor, manevi dünyamızı zenginleştiren hatları, hilyeleri, ebruları, tezhipleri ve daha pek çok çalışmayı geniş kitlelerle paylaşıyoruz. Hazreti Peygamber'den bugüne, yani 1.400 yılı aşkın süredir, nesiller, devirler, iklimler, çağlar boyunca etkisini koruyan bu kıymetli mesajların daimî olduğuna ve sanatın da bu mesajları paylaşmak için en etkili yollardan birini oluşturduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, mutlulukla ifade etmek isterim ki Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki geleneksel İslam eserlerini yeni kurduğumuz sergi salonumuz aracılığıyla kalıcı olarak bir araya getiriyoruz."

"Sergide ünlü hattatların yeterince bilinmeyen eserlerine de yer verdik"

Serginin küratörlüğünü üstlenen hüsnühat sanatkarı Mustafa Cemil Efe ise sergide ünlü hattatların yeterince bilinmeyen eserlerine de yer verdiklerini aktararak, "Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu, kültür sanat ve medeniyet hayatımıza çok büyük katkılar sunmaktadır. Bu katkıların başında da her yıl ramazan ayında yapılan ve artık gelenekselleşmiş bu sergiler yer almaktadır. 'Konuşan Yazılar', iki boyutlu bir mekanda çok boyutlu bir ufuk açan hüsnühat sanatının eşsiz örneklerinin yer aldığı bir sergi. Sergimiz bu ramazan ayında sanatseverleri yeni bir mana yolculuğuna çıkaracak ve üstatlarımızın daha önce görülmemiş eserlerini inceleme fırsatı sunacaktır." ifadelerini kullandı.