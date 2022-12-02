Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Ozan Açıktan'ın yönettiği Yılbaşı Gecesi filminin yayın tarihi belli oldu. Şebnem Bozoklu, Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, İrem Sak, Alina Boz, Fatih Artman gibi birçok ünlü ismin yer aldığı film, 30 Aralık'ta Disney Plus'ta yayınlanacak.

Disney Plus Türkiye, filmin afişini paylaşırken yayın tarihini de duyurdu. Gülse Birsel imzalı film, 30 Aralık'ta Disney Plus Türkiye'deki yerini alacak.

Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Gülse Birsel'in kaleme aldığı Aile Arasında'yı da yönetmiş olan Ozan Açıktan oturuyor.

Filmin konusu şöyle:

Günlerdir sevdikleriyle birlikte yılbaşı gecesini kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur.

Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.